«Shutdown» i USA et faktum

NTB utenriks

– Senatet hever møtet. Shutdown ved midnatt er et faktum, skriver Politico-journalist Burgess Everett på Twitter.

Kun en time i forveien hevet også Representantenes hus møtet sitt. Begge kamrene vil åpne for nye budsjettmøter lørdag ettermiddag, men da er allerede fristen for å unngå en såkalt «shutdown» ute.

Stort omfang

Fra og med midnatt lokal tid vil mange amerikanske offentlige etater stenge på grunn av pengemangel. Det vil ramme hundretusener av offentlige ansatte, som kan bli nødt til å jobbe uten å få utbetalt lønn. Rundt 380.000 føderalt ansatte blir permittert mens ytterligere 420.000 blir tvunget til å jobbe ulønnet.

Sikkerhetsdepartementet, samferdselsdepartementet, landbruksdepartementet, justisdepartementet og innenriksdepartementet rammes av stengingen.

Trump taler

– Kall det demokratenes «shutdown», kall det hva du vil. Men vi trenger demokratenes hjelp. Så demokrater, vi har en fantastisk liste over ting vi kan gjøre for å sikre landet vårt. Så la oss få det gjort. Forhåpentligvis vil stengingen ikke vare lenge, sier president Donald Trump i en video på Twitter.

– Narkotika, menneskehandel og gjenger som MS13 er problemer vi ikke vil ha i landet vårt. Den eneste måte å stanse det på er gjennom grensesikkerhet. Uten en mur kan vi ikke ha grensesikkerhet, legger han til.

Krangel om mur

Trump krever at det legges inn 5 milliarder dollar i budsjettet til å betale for grensemuren mot Mexico, som er en viktig kampsak for presidentens velgere, men som demokratene lenge har vært meget kritiske til.

En «shutdown» som rammer hundretusener av amerikanere midt i julesesongen, tar seg heller ikke bra ut for Trump. Noen timer før stengingen var et faktum, la presidenten press på demokratene i Kongressen.

– Jeg har avlyst turen til Florida mens vi venter på å se om demokratene vil hjelpe oss med å beskytte vår sørlige grense, tvitret han.

Tredje «shutdown»

Et forslag til en midlertidig budsjettavtale som ville holde statsapparatet i gang til februar, ble tidligere denne uka vedtatt i Kongressen. Torsdag kunngjorde Trump at han ikke ville signere avtalen, nettopp fordi det ikke ble satt av nok penger til grensemuren han vil bygge.

Det er tredje gang i år USA går gjennom en «shutdown».

(©NTB)