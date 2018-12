Trump: – Veldig sannsynlig med «shutdown»

NTB utenriks

– Vi er forberedt på en veldig lang shutdown, sa Trump fredag kveld norsk tid.

Fredag kveld norsk tid var det bare 10 timer igjen til fristen for enighet om statsbudsjettet. Et forslag til en midlertidig budsjettavtale som ville holde økonomien flytende til februar, ble tidligere denne uka vedtatt av Senatet, men torsdag kunngjorde Trump at han ikke vil signere avtalen.

Det settes nemlig ikke av nok midler til å bygge Trumps ønskede mur mot Mexico.

Dersom det ikke blir enighet om et budsjett innen midnatt, må mange amerikanske offentlige etater stenge på grunn av pengemangel.

Natt til fredag godkjente et flertall i Representantenes hus Trumps budsjettforslag som setter av 5,7 milliarder dollar til bygging av grensemuren. Men forslaget blir trolig ikke godkjent i Senatet, der 60 prosent av senatorene må si ja. Det betyr at flere demokratiske senatorer må vende tommelen opp, noe som er lite sannsynlig.

Senatet begynte fredag forberedelsene til avstemningen.

– Det er ikke nok stemmer i Senatet til å finansiere en dyr mur for skattebetalernes penger, slår demokratenes leder Chuch Schumer fast.

– President Trump: Du kommer ikke til å få noen mur. Gå vekk fra shutdown-strategien, føyer han til.

(©NTB)