Tre palestinere skutt under demonstrasjon

NTB utenriks

Ifølge den israelske hæren var rundt 8.000 palestinere fredag samlet ved grensen for å demonstrere ved å tenne på dekk og kaste brannbomber mot soldatene. Hæren opplyser at det ble åpnet ild «i henhold til prosedyrer», men gir ingen utdypende informasjon.

Ashraf al-Qodra, talsmann for helsemyndighetene på Gazastripen, opplyser at en 16-årig gutt ble drept da han ble truffet i halsen av et skudd.

Også to menn, en 28-åring og en 40-åring, døde av skadene etter å ha blitt skutt i ulike sammenstøt langs Gaza-grensen. Mer enn 40 palestinere ble skadd, blant dem to journalister og fire personer fra nødetatene.

Torsdag ble en palestinsk 17-åring skutt og drept av israelske soldater da han var passasjer i en bil som forsøkte å komme forbi to kontrollposter nær Ramallah på den okkuperte Vestbredden. Ifølge en talskvinne for hæren avfyrte soldatene varselskudd.

(©NTB)