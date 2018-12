Kripos: Alt tyder på at drapsvideoen fra Marokko er ekte

NTB utenriks

Kripos opplyser at det fortsatt gjenstår en del arbeid med å vurdere av videoen som angivelig viser handlinger knyttet til drapene.

– Vi mener likevel å ha grunnlag for å si at det så langt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte, opplyser Kripos fredag formiddag.

Når det gjelder den andre videoen, som viser fire menn som sverger troskap til IS foran et flagg, har Kripos nå fått bekreftet fra myndighetene i Marokko at de pågrepne i saken er de samme som figurerer på dette opptaket.

Videoen skal være tatt opp i forrige uke, før drapene. Verken Norge eller Danmark synes å bli nevnt i opptaket, og heller ikke noe spesifikt om hvilken handling de skulle utføre.

Kripos har fått en rekke tips fra personer med informasjon om drapssaken. Mange har meldt inn at de har sett videoen, men det er også personer med informasjon om selve reisen som har meldt seg.

Politiet følger opp informasjonen, blant annet med avhør. De ønsker fortsatt informasjon, særlig om selve reisen og oppholdet til de to kvinnene i Marokko.