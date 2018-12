Fem omkom da tog kjørte inn i en skolebuss i Serbia

NTB utenriks

Kollisjonen skjedde rundt klokken 7.30 fredag morgen i nærheten av byen Nis sør i Serbia, ifølge politiet. Skolebussen skal ha vært full av elever fra videregående skole.

Politiet meldte først om tre døde og 22 skadde, men to elever mistet senere livet på sykehuset og tallet på skadde steg ytterligere.

Ifølge sykehuset behandles flere av skoleelevene for livstruende skader. Serbisk TV melder at bussen praktisk talt ble delt i to, da toget smalt inn i bussen. Toget sporet delvis av etter sammenstøtet.

– Da jeg hørte et høyt smell skjønte jeg umiddelbart at dette ikke var bra. Bussen ble delt i to på midten og det var grusomt, sier et øyenvitne.

