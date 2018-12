Ekstremist knyttet til Charlie Hebdo-angrepet er pågrepet

NTB utenriks

– Dette er svært gode nyheter fordi denne terroristen spilte en viktig rolle i planleggingen av angrepet mot Charlie Hebdo, sier den franske forsvarsministeren Florence Parly.

7. januar 2015 ble tolv personer, inkludert sjefredaktør Stéphane Charbonnier, flere tegnere og to politifolk, drept i et terrorangrep mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdos redaksjonslokaler i Paris. Brødrene Chérif (32) og Said Kouachi (34) sto bak angrepet, og ble begge drept i skuddveksling med politiet to dager senere.

Charlie Hebdo, som første gang kom ut i 1970, er kjent for grovkornet harselering med politiske og religiøse ledere.

