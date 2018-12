Dronejakt fører til fortsatt flykaos på Gatwick

NTB utenriks

Gatwick har vært mer eller mindre stengt siden onsdag kveld, da politiet fikk meldinger om at to droner fløy over flyplassen. Siden da har de ubemannede luftfartøyene blitt observert mer enn 50 ganger, uten at politiet har sett snurten av dronepiloten.

Ettersom det fredag fortsatt var fare for at dronene kan dukke opp igjen, turte ikke ledelsen ved Gatwick å gjenåpne hele flyplassen for trafikk. Dermed så julekaoset ved Storbritannias nest travleste flyplass ut til å fortsette inn mot helgen.

– Vi vil fortsatt råde passasjerer til å sjekke status med flyselskapet før de setter kurs mot flyplassen, ettersom det fortsatt vil være forsinkelser og innstillinger, skrev Gatwick flyplass i en oppdatering fredag formiddag.

Risikerer fengsel

Tross nærmere to døgn med intensiv jakt på dronene har politiet verken funnet dem eller dronepiloten.

Politiet mener vedkommende bevisst har forsøkt å hindre flytrafikken, men har avvist at det er snakk om terror. Gatwick-sjef Chris Woodroofe sier til BBC at politiet isteden har en teori om at det kan være en miljøaktivist som har fløyet dronene.

Ifølge den britiske rikskringkasteren risikerer gjerningspersonen opp mot fem års fengsel dersom vedkommende blir tatt. Å sette et flys sikkerhet i fare og fly droner nærmere enn 1 kilometer unna en flyplass er forbudt i henhold til britisk lov.

I jakten på dronene har politiet satt inn både skarpskyttere og helikoptre. Sikkerhetsstyrkene revurderer ifølge BBC nå å skyte dronene ned ettersom alt annet hittil har feilet.

Hundretusener rammet

Gatwick spådde tidligere denne uka at rekordmange kom til å fly i løpet av juleperioden. Minst 650 flygninger ble innstilt og over 100.000 passasjerer ble rammet som følge av at flyplassen måtte stenge sent onsdag og mer eller mindre hele torsdagen.

Flere passasjerer har vært strandet ved flyplassen i over to dager, og mange har måttet sove på gulv og benker. Andre har sittet fast i utlandet uten mulighet til å komme seg hjem.

Fredag har over 126.000 mennesker planer om å fly til eller fra Gatwick, opplyser flyplassen. Så langt har minst 140 av de planlagte flygningene i løpet av dagen blitt kansellert.

