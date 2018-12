Demonstranter stanser trafikken inn og ut av Barcelona

NTB utenriks

Protestaksjonen førte til sammenstøt mellom demonstranter og politi fredag morgen, og minst én person ble pågrepet.

Demonstrantene vill vise sin misnøye mot den spanske statsministeren Pedro Sanchez' beslutning om å holde et ukentlig regjeringsmøte i Barcelona samme dag. Regjeringsmøtene holdes vanligvis i Madrid, men Sanchez har varslet at han ønsker å holde dem i andre spanske byer for å styrke desentraliseringen i landet.

Misnøyen mot regjeringen i Madrid er fra før stor blant katalanerne, og situasjonen har vært svært spent siden den omstridte folkeavstemningen om uavhengighet i regionen oktober i fjor. Den førte til at Spania avviklet Catalonias selvstyre. Flere separatistledere ble fengslet, mens den tidligere regionpresidenten Carles Puigdemont er i eksil i Belgia.

Statsminister Sanchez har blitt enig med den nåværende katalanske regionspresidenten Quim Torra om å forsøke å finne en løsning på den politiske floken. Torsdag denne uken møttes de to for andre gang siden de begge tilrådde tidligere i år.

