27 drept i luftangrep i Syria

NTB utenriks

– Minst 27 personer ble drept i morges i Al-Shaafa. Blant de 14 sivile som ble drept, var åtte barn, og mange flere ble skadd, sier leder Rami Abdel Rahmane for den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Luftangrepene kom to dager etter at USAs president Donald Trump kunngjorde sin beslutning om å trekke de amerikanske troppene ut av Syria. Beslutningen har ført til uro og misnøye blant de allierte, og det fryktes at tilbaketrekningen kan skape et vakuum som terrororgruppa IS kan bruke til å omgruppere seg.

Al-Shaafa er blant de to gjenværende landsbyene i området som fremdeles kontrolleres av IS. Om lag 1.000 IS-krigere er drept siden kurdiskledede styrker iverksatte offensiver i september.

