Trump: USA vil ikke være «politi» i Midtøsten

– Vil USA være «politimannen» i Midtøsten, og ikke få noen ting annet enn å miste dyrebare liv og tusenvis av milliarder dollar for å beskytte andre, som i nesten alle tilfeller, ikke setter pris på det vi gjør? Har vi lyst å være der for alltid? På tide at andre kjemper, skriver presidenten på Twitter.

Innlegget er et forsvar for å hente de amerikanske soldatene hjem fra Syria, noe USA onsdag kunngjorde at de er i gang med. Flere av USAs allierte, inkludert Norge, har advart om at det kan skade kampen mot IS.

Samtidig har flere medier skrevet at Syria og landets nærmeste allierte, som lenge har vært imot at USA har soldater i landet, gleder seg over beslutningen. Senest torsdag sa Russlands president Vladimir Putin at han er positiv til Trumps plan om tilbaketrekning.

– Russland, Iran, Syria og flere andre er ikke glade for at USA drar, i motsetning til hva «Fake News» skriver, for nå er de nødt til å bekjempe ISIS og andre, som de hater, uten oss, fortsetter Trump i sitt innlegg. ISIS er et annet navn på ekstremistgruppen IS.

Presidenten avslutter med å skrive at han vil bygge det som soleklart er verdens mektigste militærstyrke.

– Hvis ISIS rammer oss, er de dødsdømt.

