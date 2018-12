Sverige hever renta for første gang på sju år

NTB utenriks

Riksbanken opplyser samtidig at ytterligere én renteøkning kan komme i andre halvdel av 2019. Styringsrenta i Sverige har ligget på rekordlave minus 0,5 prosent. Riksbanken varslet i høst at man kunne vente seg en renteøkning like før eller etter årsskiftet.

Inflasjonsutsiktene framover vurderes likevel som usikre av Riksbanken, som også har skrevet ned forventningene for prisøkninger og de kommende renteøkningene. Man beregner nå at styringsrenten i snitt vil ligge på 0,3 prosent i 2020, mens den forrige vurderingen var på 0,4 prosent.

– Til tross for at inflasjonen har vært lavere enn ventet er forutsetningene fortsatt gode for at inflasjonen skal holde seg nær målet også framover. I takt med at inflasjonen og inflasjonsforventningene har etablert seg rundt 2 prosent, har behovet for en veldig ekspansiv pengepolitikk minsket noe, skriver Riksbanken.

