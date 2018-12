Putin vil ha Russland inn blant verdens fem største økonomier

NTB utenriks

– Hovedtingen er at vi må komme oss inn i en ny økonomisk liga. Det er ingenting i veien for at vi kan ta femteplassen når det gjelder størrelsen av økonomien. Og jeg tror vi skal gjøre det, sier Putin.

I 2017 lå Russland på tolvteplass i verden i størrelse på bruttonasjonalprodukt (BNP), ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF).

Pressekonferansen er en årlig tradisjon for presidenten. I år er rekordmange journalister, omkring 1.700, til stede under seansen i Moskva. Den pleier vanligvis å vare i atskillige timer og gir Putin mulighet for å redegjøre for politiske beslutninger og planene for neste år.

