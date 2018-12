Putin positiv til Trumps Syria-plan

NTB utenriks

Putin sier til pressen i Moskva onsdag at han er enig med den amerikanske presidenten, som dagen før slo fast at IS er bekjempet og tiden er inne for å hente soldatene hjem.

Russland har lenge framholdt at USAs tilstedeværelse i Syria er uberettiget fordi den ikke er klarert i FNs sikkerhetsråd eller godkjent av regjeringen i Damaskus.

– Hvis USA har bestemt seg for å trekke tilbake sin styrke, så gjør de det riktige, sier Putin.

Russerne er en nær alliert av regimet og snudde borgerkrigen i Bashar al-Assads favør da de gikk aktivt inn i krigen i starten av 2015.

Putin påpeker at det gjenstår å se om USA gjennomfører planen, og viser til amerikanernes gjentatte løfter om å avslutte det 17 år lange militære nærværet i Afghanistan.

