London-flyplass holder stengt – politiet jakter droner

NTB utenriks

Over 110.000 passasjerer ble torsdag rammet av flyplasstengingen, mens 657 av 760 flyginger ble innstilt.

Politiet har sendt både skarpskyttere og helikoptre for å jakte på dronene. Torsdag ble også soldater satt inn, ifølge BBC, men torsdag kveld var det fortsatt ikke vurdert som trygt å gjenoppta trafikken.

Politiet: – Helt bevisst

Ifølge politiet er det snakk om bevisste forsøk på å hindre flytrafikken.

– Hver gang vi tror vi nærmer oss droneoperatøren, forsvinner dronen. Når vi tar sikte på å gjenåpne rullebanen, kommer dronen tilbake, sier Justin Burtenshaw ved Sussex-politiet.

Ifølge politiet er det samtidig ingen ting som peker i retning av en terrorhandling. Det skal være større, profesjonelle droner som er blitt brukt.

Flyplassledelsen ved Gatwick ba torsdag kveld passasjerer om ikke å dra til flyplassen. Flere kanselleringer er ventet fredag.

– Vi er ekstremt skuffet over at passasjerer rammes, spesielt på denne tiden av året. Vårt råd er fortsatt at folk ikke bør dra til flyplassen og at de bør sjekke med flyselskapet, skriver flyplassen på Twitter torsdag.

Lang tid

Gatwick stengte først onsdag kveld, men ved 3.30-tiden natt til torsdag ble den ene rullebanen åpnet igjen. En ny droneobservasjon førte imidlertid til at den ble stengt igjen bare et kvarter senere, og siden har den vært stengt.

Klokka 11 torsdag, 14 timer etter den første observasjonen, ble det på nytt sett en drone i området.

Stengningen har ført til store problemer i juletrafikken til og fra den britiske hovedstaden. Noen fly er blitt sendt til Heathrow vest for London, mens andre har blitt nødt til å lande i Manchester, Birmingham og andre byer. Enkelte fly er blitt omdirigert til Frankrike og Nederland.

Problemene på Gatwick har også påvirket flytrafikken ellers i Storbritannia og Europa. Norwegian er en av de største aktørene på Gatwick, og stengingen av flyplassen rammer også norske passasjerer.

– Føler med passasjerene

En talsperson for Storbritannias statsminister Theresa May kaller droneflygningen «uansvarlig og fullstendig uakseptabel».

– Vi føler alle med passasjerene som utsettes for så mye forstyrrelser.

Det er vanligvis døgndrift på storflyplassen sør for London, inkludert rundt 20 nattflyginger. Selskapet som driver flyplassen, beklager overfor de reisende, men sier sikkerheten må komme først.

De siste årene har det vært flere meldinger om at droner har vært nær ved å treffe rutefly.

(©NTB)