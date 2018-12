USA gir store summer i bistand til Mellom-Amerika

NTB utenriks

Hjelpepakkene ble presentert i en felles uttalelse fra USA og Mexico tirsdag. USA vil gi 5,8 milliarder dollar til Honduras, Guatemala og El Salvador, og 4,8 milliarder dollar til utvikling i den sørlige delen av Mexico.

Pengene skal bidra til økonomisk utvikling og styrking av offentlige myndigheter. Håpet er at dette skal få flere mellomamerikanere til å bli værende i sine egne land i stedet for å prøve å komme seg til USA.

– Jeg har en drøm som jeg ønsker skal bli virkelighet. Og det er at ingen vil ønske å dra for å jobbe i USA igjen, sa Mexicos nye president Andres Manuel Lopez Obrador før hjelpepakkene ble offentliggjort.

Presidenten sier at midlene er gode nyheter, men at det er særlige gode nyheter for Mexico. Summen som sendes til den sørlige delen av Mexico er en dobling av midlene som tidligere har vært gitt til området.

Det er ikke kjent om Mexico vil gi noe tilbake til USA. Onsdag vil mexicanske myndigheter komme med en kunngjøring om landets asylpolitikk. USA har tidligere spurt om migrantene kan være i Mexico mens de venter på at asylsøknadene deres blir behandlet.

