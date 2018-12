Sverige får ikke ny regjering i år

NTB utenriks

– En tredje avstemning bør ikke gjennomføres før jul. Jeg beklager det, sier Riksdagens talmann Andreas Norlén.

Arbeidet med å danne en ny regjering har stått i stampe siden valget 9. september i høst. Norlén har imidlertid fremdeles troen på at partiene kan komme fram til en løsning, og forhandlingene vil ifølge ham fortsette i januar.

– Mandag 14. januar har jeg innkalt til samtaler i Riksdagen. På ettermiddagen vil jeg ha et forslag til en statsministerkandidat. Om alt går etter planen, kommer Riksdagen til å velge en statsminister 16. januar, sier han.

Etter at både Ulf Kristersson og Stefan Löfven ble nedstemt, har Riksdagens leder to forsøk igjen på å få godkjent en statsminister i Sveriges lovgivende forsamling. Norlén har oppfordret alle de politiske partiene til å ta seg sammen og har uttalt at han er overrasket over at de «ikke har kommet lenger».

– Jeg ser helst at den neste stemmegivningen skjer rundt en kandidat som faktisk har mulighet til å bli valgt, slik at vi unngår den akutte dramatikken som vil oppstå ved en fjerde stemmegivning, sa han til pressen tidligere denne uken.

