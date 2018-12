Spenning før rentemøte i USA

NTB utenriks

De fleste økonomiske analytikere venter fortsatt at sentralbanken vil gjøre som tidligere varslet og heve renta. Men det kraftige børsfallet og en svekkelse av det amerikanske boligmarkedet den siste tiden har åpnet en mulighet for at rentehoppet utsettes.

– Når den globale økonomien, inkludert USA, står overfor lavere vekst i 2019, inflasjonen er under kontroll og amerikanske aksjer er i en korreksjon, kan det hende at dette ikke er det beste tidspunktet å heve rentene, sier analytiker Craig Erlam fra selskapet OANDA.

På bakgrunn av disse faktorene virker det sannsynlig at sentralbanken i alle fall vil moderere sine prognoser om ytterligere rentehevninger lenger fram i tid.

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger kritisert sentralbanken og bedt den om ikke å heve renta. Dette har ført til sterke reaksjoner siden sentralbanken skal opptre uavhengig, og det spekuleres på om sentralbanksjef Jerome Powell er blitt mer bestemt på å heve renta for å demonstrere sin selvstendighet.

Selv om børsene har falt kraftig den siste tiden, ser den amerikanske realøkonomien fortsatt sterk ut. Arbeidsledigheten ligger på 3,7 prosent, det laveste nivået på nesten 50 år.

