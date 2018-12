Sør-Afrika utsteder arrestordre på Grace Mugabe

NTB utenriks

Modellen Gabriella Engels hevdet i august i fjor at Grace Mugabe gikk løs på henne med en skjøteledning på et luksushotell utenfor Johannesburg, angivelig for at hun skulle ligge unna Mugabes to sønner som også bodde på det samme hotellet.

Engels gikk til politiet og anmeldte overfallet, og hun viste fram flere kutt i hodet som hun hevdet at Zimbabwes daværende førstedame hadde påført henne.

Mugabe slapp imidlertid å forklare seg i saken etter at sørafrikanske myndigheter innvilget henne diplomatisk immunitet.

Robert Mugabes dager som president i Zimbabwe var over i november i fjor, og i juli i år opphevet en domstol i Sør-Afrika den diplomatiske immuniteten til Grace Mugabe.

Onsdag ble det utstedt arrestordre på 53-åringen, men det er foreløpig uklart om Sør-Afrika også vil begjære henne utlevert.

(©NTB)