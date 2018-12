Norske myndigheter advarer nordmenn om å gå alene på fjelltur i Marokko

NTB utenriks

– Vi har lagt inn et råd om å ikke gå alene på fottur, men bruke lokale guider, sier departementets kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde til TV 2.

Under avsnittet om sikkerhet i UDs reiseinformasjon for Marokko ble dette lagt til onsdag:

«Turister som går alene i fjellområder i Marokko kan bli utsatt for kriminalitet. Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene, og at man benytter guider med lokalkunnskap».

Utenriksdepartementet viser til marokkansk politi når det gjelder etterforskningen, og til marokkanske myndigheter når det gjelder beredskap og sikkerhet i landet.

– Det er marokkanske myndigheter som må uttale seg om sikkerheten, og de som reiser må følge med på deres råd i områdene de oppholder seg i, sier Haavardsdatter Lunde.

Så langt er tre menn pågrepet og siktet i saken. Bakgrunnen og motivet for dobbeltdrapet er så langt ikke kjent, men myndighetene i Marokko har skjerpet sikkerheten i turistområder.

Både canadiske og amerikanske myndigheter ber sine innbyggere om å utvise stor forsiktighet på reiser til Marokko.