Norsk fjellfører i Marokko advarer mot å gå alene

Hauer sier han alltid samarbeider med en autorisert marokkansk fjellfører når han er på turer i fjellene.

Nordmannen ønsker ikke å spekulere på omstendighetene rundt drapet på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24), men sier hendelses preger lokalbefolkningen.

– Men generelt vil jeg si at det er overraskende og litt overmodig å legge ut på fottur alene i et fjellterreng som går opp mot 4.000 meter over havet, uten fjellfører. Kunnskap om høyde og fjell er viktig, sier han.

Hauer understreker at det først og fremst er værforhold og krevende fjellterreng som gjør at han alltid anbefaler at fotturister har med seg fjellfører. At det også skulle være farlig av sikkerhetsmessige grunner, er en problemstilling han sier han og andre i fjellmiljøet er ukjent med.

– I forhold til kunnskap om terrenget, om været og om sykdom bør man ha et apparat rundt seg som kjenner forholdene, sier Hauer til NTB.

– Jeg har ikke opplevd noe utrygghet her eller har hørt om lignende hendelser som det som nå har skjedd. På alle mine turer i fjellet gjennom mange år er det været som har vært det store usikkerhetsmomentet, ikke tragiske hendelser som dette, sier han.

