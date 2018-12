Norge og Danmark har hver sin politimann på plass i Marokko

NTB utenriks

De to politimennene vil fungere som såkalte liaisonoffiserer. De skal ikke delta direkte i etterforskningen, men sørge for å styrke samarbeidet mellom Norge, Danmark og Marokko.

Kripos har så langt ikke fått noen henvendelse fra politiet i Marokko om å bistå i etterforskningen av dobbeltdrapet i Atlasfjellene.

– Vi har fått kontakt med marokkansk politi via Interpol-samarbeidet og er beredt til å bistå dersom de ber oss om bistand, enten her i Norge eller i Marokko, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til NTB.

Han sier at fram til de får en eventuell forespørsel, kommer de ikke til å sende noen ned til Marrakech eller fjellandsbyen Imlil som ligger nær stedet der Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept mandag 17. desember.

– Vi kan ikke etterforske en sak som marokkansk politi har ansvaret for uten at de vil det, legger han til.

Norsk politimann

Det er også marokkansk politi som avgjør hvor obduksjonen skal foretas. Dersom obduksjonen blir foretatt i Marokko, vil Kripos ta stilling til om de ønsker å være til stede, men også her må de få spørsmål om det er aktuelt at de er med.

Den norske politimannen som arbeider for Politiets utlendingsenhet ved ambassaden i Rabat, er på plass i Marrakech.

– Politimannen som reiste til Marrakech tirsdag, skal fungere som en liaison. Han vil være et bindeledd til norsk politi, og ivareta norske interesser. Etterforskningen skal marokkansk politi stå for, og alle spørsmål knyttet til saken må fortsatt rettes dit, opplyser Christoffersen.

Fra den marokkanske hovedstaden er det rundt fem timer å kjøre til åstedet, som ligger ved foten av Toubkal, som med sine 4.167 meter over havet er det høyeste fjellet i Nord-Afrika.

Imlil ligger rundt 7 mil sør for Marrakech og er ofte brukt som utgangspunkt for turer opp til fjellet.

Dansk politimann på vei

Rigspolitiet i Danmark har sendt en politimann ned til Marokko. Han skal bidra til å styrke samarbeidet mellom marokkanske, norske og danske myndigheter

– Jeg kan bekrefte at politiet har sendt en mann til Marokko. Han dro onsdag morgen og har som oppgave å være tilgjengelig for marokkanske myndighetene i den grad det er nødvendig. Det er viktig å understreke at han ikke trenger å reise dit for å delta i etterforskningen. Den håndteres av de lokale myndighetene, sier politiinspektør Michael Kjeldgaard ved Rigspolitiets nasjonale etterforskningssenter til B.T.

Han forklarer videre at tjenestemannens oppgave – i tett samarbeid med sin norske kollega – er å være tilgjengelig for marokkansk politiet og bistå dersom det er behov for etterforskningsskritt i Danmark.

– I tillegg er det hans oppgave å holde danske myndigheter jevnlig informert om hva som skjer i saken. Til slutt vil han bistå den danske ambassadøren til Marokko, som nå befinner seg i Marrakech, med å gi konsulær bistand til de pårørende, sier Kjeldgaard.

Like ved den norske ambassaden, ligger også den danske ambassaden i Rabat. Lik sin danske kollega Nikolaj Harris, har Norges ambassadør til Marokko, Merethe Nergaard, reist til Marrakech for å følge opp dobbeltdrapet i Atlasfjellene for norske myndigheter.

(©NTB)