Kilder: USA planlegger umiddelbar tilbaketrekning fra Syria

Pentagon har foreløpig ikke kommentert saken, men president Donald Trump skrev følgende på Twitter mens nyheten spredte seg onsdag:

– Vi har nedkjempet ISIS i Syria, eneste grunn til å være der under Trumps presidentskap.

Beslutningen omfatter hele USAs styrke på 2.000 personer og innebærer at USAs bakkeoperasjon mot IS avsluttes, opplyser Washington Posts kilde.

En forsvarskilde sier til CNN at USA planlegger en «fullstendig og hurtig» tilbaketrekning av soldater. The Wall Street Journal skriver at de skal trekkes ut av det nordøstlige Syria.

