NTB utenriks

– Den italienske regjeringen har kommet langt. For bare få uker siden var retorikken konfronterende, sier EU-kommisjonns visepresident Valdis Dombrovskis.

Enigheten betyr at EU slipper å gå videre med den formelle straffeprosedyren mot Italia for brudd på EUs budsjettregler for land i eurosonen, forklarer han.

– Men det forutsetter at Italia gjennomfører alle tiltak vi er blitt enige om, sier han.

