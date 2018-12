Våpenhvilen i Hodeida ser ut til å holde

NTB utenriks

– Det har vært helt rolig siden klokka 3 i natt, sier en tjenestemann lojal mot landets eksilregjering.

Beboere i Hodeida bekrefter over telefon at situasjonen i byen er rolig. Det er imidlertid vanskelig å fastslå om roen kommer som følge av våpenhvilen eller om det kun er snakk om et opphold i kamphandlingene.

Innbyggere har fortalt at sammenstøtene ofte er voldsomme på kveldstid og om natten, før situasjonen blir roligere ved soloppgang.

Motstridende meldinger

Roen kommer etter meldinger om at våpenhvilen ble brutt minutter etter at den ble innført ved midnatt.

President Abd-Rabbu Mansour Hadis regjering hevder imidlertid at disse sammenstøtene brøt ut i Hodeida mandag, før våpenhvilen skulle tre i kraft, og beboere bekrefter at det ble hørte kamphandlinger øst og sør for byen mandag kveld.

Skytingen avtok etter hvert som våpenhvilen nærmet seg, og etter midnatt kunne det bare høres sporadiske skuddsalver med automatgevær.

Våpenhvile inngått i Sverige

Like før avtalen skulle tre i kraft, skal Jemens regjering ha sendt ut et dokument til sine styrker med ordre om våpenhvile i Hodeida-provinsen. Houthi-opprørerne sa de ville gjøre det samme.

En komité ledet av FN, med representanter fra begge parter i konflikten, skal overvåke våpenhvilen og se til at den overholdes.

Våpenhvilen ble inngått d utsendinger fra Jemens internasjonalt anerkjente eksilregjering og Houthi-opprørerne møttes til fredssamtaler i Sverige og skulle ha trådt i kraft lørdag. Kamphandlinger gjorde imidlertid at den ble utsatt til tirsdag.

Sentral posisjon

Søndag fortsatte kamphandlingene, blant annet med flyangrep fra den saudiledede koalisjonen som gikk til krig mot Houthi-opprørerne i 2015.

Over 70 prosent av all import til Jemen har tidligere skjedd via havnen i Hodeida, som har vært livsnerven for millioner av mennesker som er avhengige av nødhjelp.

14 millioner mennesker i Jemen, nesten halvparten av befolkningen, er ifølge FN nå truet av sult.

