Trumps stiftelse legges ned

NTB utenriks

– Vår gransking viser detaljert at Trump Foundation var involvert i et sjokkerende mønster med ulovligheter, sier Barbara Underwood, som er justisminister i New York og øverste leder for justismyndighetene i delstaten.

Stiftelsen er anklaget for å ha opptrådt ulovlig over tid, og myndighetene i delstaten gikk i sommer til sak mot presidentens stiftelse.

Trump Foundation har nå signert en avtale som innebærer at stiftelsen oppløses mens søksmålet behandles.

Presidenten har dessuten gått med på å fordele stiftelsens gjenværende midler på andre veldedige institusjoner, opplyser myndighetene i New York.

«Sjekkhefte»

– Trump Foundation fungerte som lite annet enn et sjekkhefte for Herr Trumps interesser i næringslivet og politikken, sier Underwood i en uttalelse tirsdag.

Hennes kontor har saksøkt Trump Foundation og krevd millioner av dollar i erstatning og bøter. Søksmålet krever også at verken president Trump eller hans tre eldste barn får ha flere styreverv i veldedige stiftelser.

– Dette er en viktig seier for rettssikkerheten og gjør det klart at reglene gjelder for alle, sier Underwood om nedleggelsen av stiftelsen.

Trump nektet

Presidenten har tidligere nektet for at stiftelsen har gjort noe galt. Han har fordømt delstatens etterforskning, som er et av flere søksmål som er anlagt mot Trumps foretak siden han ble president.

Advokat Alan Futerfas, som representerer Trump Organization, vil ikke kommentere saken overfor The Washington Post. Avisa har tidligere skrevet at Trump brukte stiftelsens penger til blant annet å betale for rettsoppgjør som omfattet hans private selskaper.

(©NTB)