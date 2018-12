Søreide møter Pompeo og Bolton

NTB utenriks

– God dialog med sentrale aktører i Washington er viktig, sier Eriksen Søreide.

– Regelmessig kontakt på politisk nivå gir mulighet til å utveksle synspunkter og analyser og til å diskutere aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål, sier hun.

Tirsdag er utenriksministeren en av hovedtalerne under FNs høynivåmøte om menneskerettighetsforsvarere i New York.

– Norge har hatt en lederrolle i FNs arbeid for å beskytte menneskerettighetsforsvarere helt siden FN-erklæringen om dette ble vedtatt for 20 år siden, sier Eriksen Søreide.

– Hver dag gjør modige menneskerettsforkjempere verden over en viktig jobb for å bidra til fredeligere og mer inkluderende samfunn. Likevel ser vi at stadig flere utsettes for overgrep og drap. Dette er en trend vi må snu, sier hun.

