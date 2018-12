New Zealand holder folkeavstemning om cannabis

NTB utenriks

Avstemningen skal skje samtidig som neste valg arrangeres, opplyser landets justisminister Andrew Little.

Folkeavstemningen er en del av en koalisjonsavtale mellom miljøpartiet Greens og Labour.

Ifølge talsperson Chloe Swarbrick i Greens er en ulovlige bruken av marihuana utbredt over hele landet.

– Det er ingen kvalitetskontroll, noe som kan forverre helserisikoen, og stoffet selges av gjenger, som bidrar til vold og kriminalitet i våre lokalmiljø, sier hun.

Forrige uke vedtok New Zealand et lovforslag om å legalisere bruken av marihuana til medisinsk bruk.

Blir det flertall i folkeavstemningen, blir New Zealand det fjerde landet i verden å legalisere cannabis for hvermannsen. Fra før har Canada, Sør-Afrika og Uruguay legalisert marihuana, i tillegg er det lovlig i enkelte delstater i USA. Førstnevnte er verdens største markedsplass for marihuana og gikk for øvrig tom for cannabis to uker etter legaliseringen.

(©NTB)