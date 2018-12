Mays regjering forbereder seg på brexit uten avtale

NTB utenriks

Etter et møte i den britiske regjeringen sier brexitminister Steve Barclay at selv om regjeringen fortsatt står bak Theresa Mays brexitavtale, må den være forberedt dersom avtalen ikke går gjennom i Parlamentet.

– Vi må innse at med 14 uker igjen, må en ansvarlig regjering forberede seg på den eventualiteten at dette kan ende uten avtale, sier Barclay.

Forsvarsminister Gavin Williamson opplyser at rundt 3.500 militære står klare til å tre støttende til dersom en ikke-avtale vil føre til at det oppstår uro.

Underhuset skulle ha stemt over brexitavtalen 11. desember, men avstemningen ble utsatt i ellevte time da May innså at hun ikke ville få flertall for den. Mandag opplyste statsministeren at det blir ny avstemning i uke tre neste år.

Storbritannia forlater EU 29. mars neste år.

(©NTB)