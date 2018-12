Ingen norske kortlistet til Oscar

NTB utenriks

87 filmer ble vurdert i kategorien beste utenlandske film, og ni har blitt plukket ut til å gå videre til neste runde, opplyser filmakademiet på sine nettsider. På listen står ikke Norges Oscar-nominasjon «Hva vil folk si» av Iram Haq.

Blant de skandinaviske landene er det bare Danmark som er gått videre til neste runde, med filmen «Den Skyldige» regissert av Gustav Möller. Også Mexicos «Roma», regissert av Alfonso Cuarón, og Sør-Koreas «Burning» av Lee Chang-dong er å se på nominasjonslisten over beste utenlandske film.

På lista over nominerte i kategorien visuelle effekter står kjente filmer som «Avengers: Infinity War», «Black Panther» og «First Man» oppført.

To norske filmer har fått Oscar tidligere, men ingen for beste utenlandske film. Åtte andre filmer har vært nominert, sist dokumentaren «The Act of Killing».

Alle nominasjonene vil bli offentliggjort tirsdag 22. januar, og filmfiffen kommer til rød løper og oscarfest søndag 24. februar. Oscar arrangeres for 91. gang.

(©NTB)