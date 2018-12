Ingen milliardfallskjerm for sparket CBS-sjef

NTB utenriks

Seks kvinner sto i september fram i The New Yorker og hevdet Moonves tvang dem til å utføre oralsex på ham, at han blottet seg for dem og at han utsatte dem for fysisk vold. Trakasseringen skal ha pågått over flere år. Moonves gikk av rett etterpå.

Etter en intern gransking har CBS nå kommet til at han ikke får med seg sluttpakken sin på 120 millioner dollar, som tilsvarer over 1 milliard kroner. Det oppgir som årsak at han ikke har fullt ut samarbeidet for å få belyst omstendighetene rundt anklagene mot ham. Det konkluderes også med at han har misbrukt sin stilling med viten og vilje og at han har brutt kontrakten sin. Ytterligere detaljer blir ikke opplyst.

Moonves' advokat avviser forklaringen på avgjørelsen og kaller den «grunnløs». Han kommenterer ikke hvorvidt den tidligere CBS-sjefen vil anke avgjørelsen om å nekte ham den lukrative fallskjermen.

Ifølge New York Times skal det være snakk om flere tilfeller av seksuelle handlinger og tilnærming fra Moonves' side, uten samtykke fra motpart, samt at han skal ha slettet tekstmeldinger, unngått å svare på spørsmål og ikke ha fortalt sannheten mens granskingen har pågått.

