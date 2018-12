Belgias statsminister går av

NTB utenriks

Statsministeren har vært under hardt press siden det største partiet i hans sentrum-høyre-regjering trakk seg i protest mot Belgias støtte til FNs globale migrasjonspakt.

– I dag har jeg tatt beslutningen om å si opp. Nå skal jeg gå og informere kongen, sa Michel til nasjonalforsamlingen tirsdag kveld.

Mens folkevalgte applauderte, plukket Michel opp kofferten sin før han tok flere ministre i hånden og gikk sin vei.

For litt over en uke siden gikk Belgias største parti, det flamske nasjonalistpartiet N-VA, ut av Michels koalisjonsregjering. Årsaken var misnøye med at Michel støtter FNs migrasjonspakt.

Michel la en ny regjeringskabal, noe som resulterte i en mindretallsregjering. Opposisjonen krevde at den nye regjeringen ble gjenstand for en tillitsavstemning i nasjonalforsamlingen, noe Michel så langt har avvist. Før Michel kunngjorde sin avgang, hadde Sosialdemokratene og De grønne fremmet et mistillitsforslag mot regjeringen.

Enkelte parlamentarikere har tatt til orde for nyvalg, noe Michel også sa nei til. Det neste valget i Belgia skal etter planen holdes i mai 2019.

