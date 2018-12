Våpenhvilen i Hodeida utsatt til tirsdag

NTB utenriks

En kilde i den jemenittiske regjeringen bekrefter overfor nyhetsbyrået at våpenhvilen er utsatt til tirsdag, og at dette er kommunisert til begge parter i et brev fra FNs spesialutsending Martin Griffiths.

– Vi håper at de kommer til å holde ord, hvis ikke er vi forberedt på å svare, sier Yahya Sarea, en av Houthi-opprørernes representanter.

I henhold til avtalen som ble inngått mellom utsendinger fra Jemens internasjonalt anerkjente eksilregjering og Houthi-opprørerne i Sverige, skulle våpenhvilen trådt i kraft lørdag, men alt samme dag ble det meldt om nye kamphandlinger i Hodeida.

Natt til søndag skal minst 29 mennesker, 22 av dem opprørere, ha blitt drept i flyangrep og kamphandlinger i havnebyen, opplyser en regjeringsvennlig kilde i området. Den samme kilden opplyser at sju opprørere ble tatt til fange under et angrep 2 mil sør for Hodeida.

– Houthi-opprørerne forsto det slik at våpenhvilen skulle tre i kraft umiddelbart, men normalt sett tar det mellom 48 og 72 timer å kommunisere dette på operasjonelt nivå, sier en kilde i FN til Reuters.

