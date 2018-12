Minst 90 pågrepet under demonstrasjon mot migrasjonspakt i Brussel

NTB utenriks

Det belgiske politiet bekrefter antall pågripelser til det belgiske nyhetsbyrået Belga.

Påtalemyndigheten har siktet seks demonstranter, blant annet for skadeverk, å motsette seg arrestasjon og narkotikalovbrudd, og ønsker å holde disse i varetekt, i alle fall over natten.

Om lag 5.500 personer deltok i demonstrasjonen, som fikk navnet «March against Marrakech», etter at det ble erklært støtte til FN-pakten fra mer enn 150 land i den marokkanske byen mandag.

Mellom 300 og 400 mennesker forsøkte å ta seg inn i EU-kommisjonens bygg. Det sier Brussels borgermester Philippe Close til Belga.

Demonstrantene kastet i tillegg steiner og andre gjenstander mot bygget. Det rapporteres at demonstrantene ropte at deres «eget folk» må prioriteres, at grensene må stenges, og at statsminister Charles Michel må gå av.

Grupper fra høyre fløy og ytterliggående, høyreorienterte flamske grupper organiserte demonstrasjonen. Venstreorienterte grupper arrangerte en fredelig motdemonstrasjon i en park noen kilometer unna, ifølge borgermester Close. Rundt 1.000 personer møtte opp til denne.

(©NTB)