Medlemmer av Strasbourg-mistenktes familie løslatt

NTB utenriks

Den mistenkte, Chérif Chekatt, ble skutt og drept av fransk politi torsdag.

Fire personer ble drept da angriperen begynte å skyte på julemarkedet i Strasbourg tirsdag kveld. Tolv ble såret. I løpet av de to døgnene politijakten på Chekatt pågikk, ble i alt sju personer pågrepet. Fire av dem var medlemmer av 29-åringens familie.

De fire, hans foreldre og to av hans brødre, er nå løslatt. Påtalemyndigheten i Paris uttaler at det så langt ikke er noe som tyder på at de har gjort noe kriminelt.

Detaljer om angriperens motiv er så langt ikke kjent, men franske myndigheter etterforsker angrepet som en terrorsak. Ifølge øyenvitner ropte gjerningsmannen «Allahu akbar», som betyr «Gud er størst» på arabisk. Chekatt sto på en liste over personer som kunne være en trussel mot rikets sikkerhet. Han hadde 27 domfellelser bak seg.

29-åringen forsøkte først å rømme da han ble oppdaget av en politipatrulje torsdag kveld. Da politifolkene identifiserte seg selv snudde han seg og begynte å skyte, før han selv ble skutt og drept.

(©NTB)