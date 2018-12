EU bekymret for planlagt tyrkisk Syria-offensiv

NTB utenriks

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har kunngjort at landets styrker vil starte en offensiv mot den kurdiske gruppen YPG, men har så langt ikke sagt når.

YPG er den dominerende styrken i opprørsalliansen SDF, som støttes militært av USA og har vært sentrale i å drive ekstremistgruppen IS ut av det nordlige Syria.

Mogherini advarte lørdag NATO-landet Tyrkia mot å gå til ensidige handlinger som vil undergrave kampen mot IS.

– Nå som kampen mot IS går inn i den siste fasen, må alle parter arbeide mot målet om å sikre gruppas kommende nederlag. Det er et ufravikelig mål for enhver varig løsning på Syria-krisen, sa Mogherini.

Tyrkia mener YPG-militsen er en terrorgruppe som har bånd til PKK-geriljaen, en gruppe både USA og EU har på sine terrorlister.

Også USA har advart Tyrkia om å gå til angrep mot YPG.

