Australia flytter ikke ambassaden til Jerusalem

Australia kommer først til å flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Vest-Jerusalem når det foreligger en fredsavtale mellom Israel og palestinerne, opplyste statsminister Scott Morrison lørdag.

Da vil også Øst-Jerusalem bli anerkjent som palestinernes hovedstad, understreket han.

– Den australske regjeringen har besluttet at Australia nå anerkjenner Vest-Jerusalem, der den israelske nasjonalforsamlingen Knesset og mange av regjeringens institusjoner ligger, som Israels hovedstad, sier Morrison.

Ombestemte seg

I oktober åpnet Morrison for å følge i USAs fotspor og flytte ambassaden til Jerusalem. Det vakte sterke reaksjoner, både hos palestinerne og i Australias naboland Indonesia, som er verdens mest folkerike muslimske land.

I stedet for å flytte ambassaden til Vest-Jerusalem, vurderer Australia ifølge Morrison å åpne et forsvars- og handelskontor i Vest-Jerusalem, for symbolsk å markere endringen i Australias politikk.

Ulovlig okkupert

FN slo i 1947 fast at Jerusalem skulle være under internasjonal kontroll, men planen ble aldri satt ut i livet. Israel tok kontroll over Vest-Jerusalem under krigen i 1948 og erobret den østlige delen av byen fra Jordan under krigen i 1967. Et samlet verdenssamfunn, også USA, har slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig.

Da president Donald Trump for ett år siden likevel anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og varslet flytting av USAs ambassade dit, ble det derfor møtt med protester.

Palestinas president Mahmoud Abbas har slått fast at USA har utspilt sin rolle som nøytral fredsmekler og har siden ikke villet forholde seg til Trump-administrasjonen.

Norsk kritikk

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har også sluttet seg til rekken av kritikere.

– Utestående spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere må løses gjennom forhandlinger. Dette gjelder ikke minst Jerusalems status, sa hun for ett år siden.

Guatemalas omstridte president Jimmy Morales er hittil den eneste som har fulgt Israels oppfordring om å gjøre som Trump og flytte landets ambassade til Jerusalem, noe som skjedde mai.

Paraguay fulgte også opprinnelig oppfordringen og flyttet sin ambassade, men landets nye regjering omgjorde beslutningen fire måneder senere og flyttet ambassaden tilbake til Tel Aviv.

