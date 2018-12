Tysk forsker: – Vi kjører planeten rett i bakken

NTB utenriks

– Knapt noen land gjør nok, sier Schellnhuber til nyhetsbyrået DPA på det store klimamøtet i Polen.

Han mener det er en «vanvittig» avstand mellom det som trengs og det som gjøres i kampen mot klimaendringene.

– Vi kjører planeten rett i bakken, sier Schellnhuber, som tilsynelatende sammenligner jorda med et fly for å beskrive utviklingen.

Til tross for et kvart århundre med klimaforhandlinger fortsetter de globale klimautslippene å øke. Foreløpige beregninger tyder på at økningen i år blir større enn i fjor. Forskere advarer mot dramatiske klimaendringer hvis ikke utslippene kuttes raskt.

Schellnhuber, som har vært rådgiver for Tysklands statsminister Angela Merkel, er usikker på om de internasjonale klimaforhandlingene har noen hensikt lenger. Grunnen er mangelen på framgang.

– Når jeg møter unge folk, sier jeg: Framtiden deres blir stjålet. Er dere ikke rasende, er dere ikke sinte?

Klimaforhandlingene i Polen skal egentlig avsluttes fredag. Men mange spørsmål er fortsatt uløst, og det ventes at forhandlingene vil gå på overtid.

