Sverige nærmer seg nyvalg

NTB utenriks

Riksdagens leder Anderas Norlén sier han vil fortsette med uformelle samtaler med alle partilederne i dagene framover. I neste uke vil han gi beskjed om neste skritt i prosessen.

– Jeg kan også konstatere at Riksdagens partier dytter Sverige nærmere et nyvalg. Jeg beklager dette og vil gjøre alt for å forhindre det. Men om partiene velger nyvalg framfor å agere på en måte som gir Sverige en ny regjering, vil jeg ikke stå i veien for det. Jeg mener derfor at jeg nå bør ta skritt i retning av å forberede dette, sier Norlén i en uttalelse fredag.

Ingen støtte

For å vinne fredagens statsministeravstemning måtte Löfven få blokkoverskridende støtte fra Liberalerna og Centern, men begge gjorde det i forveien klart at de ikke ville støtte den fungerende statsministeren.

200 av representantene i Riksdagen stemte mot Löfven, noe som tilsvarer alle mandatene til Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna.

116 stemte for og 28 avsto fra å stemme.

Kinkige forhandlinger

Löfven er den andre partilederen som Norlén har prøvd som statsministerkandidat. Moderaterna-leder Ulf Kristersson ble nedstemt 14. november etter at hans tidligere alliansepartnere Centern og Liberalerna brøt samarbeidet fordi de ikke ville støtte en regjering som var avhengig av Sverigedemokraterna.

En eventuell tredje statsministeravstemning vil trolig drøye til januar dersom den ikke finner sted allerede neste uke.

Først etter at Norlén har mislyktes fire ganger med å fremme en statsministerkandidat som tolereres av Riksdagen, kan han utlyse nyvalg. Norlén har sagt at han helst ikke vil havne i den situasjonen, men konstaterte nylig at situasjonen fortsatt er fastlåst.

(©NTB)