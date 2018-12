Kina senker midlertidig tollen på amerikanske biler

NTB utenriks

Kina hevet tollen på amerikanske biler og bildeler med 25 prosent i sommer, som et svar på at USAs president Donald Trump innførte straffetoll på en rekke kinesiske produkter.

Trump og Kinas president Xi Jinping ble 1. desember enige om «våpenhvile» i tollkrigen, som den amerikanske presidenten innledet i et forsøk på å få ned USA enorme handelsunderskudd med Kina.

Landene har nå gitt hverandre frist til 1. mars neste år med å få til en handelsavtale, og Kina fjerner fram til da ekstratollen som er innført på amerikanske biler.

– Dette er et konkret tiltak for å videreføre den konsensus som våre to satsoverhoder kom fram til heter det i en kunngjøring fra den statlige, kinesiske tollkommisjonen.

