Kilde: Trump deltok på hysjpengemøte med tabloidavis

NTB utenriks

I over to tiår kunne den amerikanske presidenten regne med støtte fra sin nære venn David Pecker, styreformann i American Media Inc. (AMI), selskapet som blant annet eier tabloidavisen National Enquirer.

Det kan han ikke lengre.

I frykt for å bli tiltalt for forbrytelser, har Pecker sagt seg villig til å samarbeide med føderale etterforskere som ser nærmere på utbetalinger som ble gjort for å stilne negative historier om Trump.

Innrømmer hysjpenger

Onsdag offentliggjorde påtalemyndigheten rettsdokumenter som tyder på at dette samarbeidet har båret frukter.

AMI har erkjent at de har utbetalt 150.000 dollar i «hysjpenger» til tidligere Playboy-modell Karen McDougal, som i løpet av valgkampen hadde planer om å gå ut med påstander om at hun hadde en affære med Trump.

Påtalemyndigheten har videre slått fast at utbetalingen ble gjort etter forespørsel fra Michael Cohen, Trumps daværende personlige advokat, som onsdag ble dømt til tre års fengsel.

Også Cohen har erkjent at han tilrettela for utbetaling av hysjpenger til McDougal og en annen, 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels, som også hevdet å ha hatt en affære med presidenten.

Cohen har videre hevdet at han gjorde disse utbetalingene etter befaling fra Trump selv.

– Deltok på møte

Trump har på sin side hevdet hardnakket at Cohen handlet på egen hånd, og at han selv aldri har bedt sin tidligere personlige advokat om å bryte loven.

En kilde med kjennskap til saken har imidlertid en annen versjon av historien. Til CNN sier vedkommende at Trump i 2015 selv deltok på et møte med Pecker og Cohen der de diskuterte en plan for å beskytte Trump mot potensielt skadelige artikler i valgkampen.

Trumps deltakelse på møtet ble først omtalt av Wall Street Journal i november. De skrev at Pecker ble spurt av Trump under møtet om hva han kunne gjøre for å hjelpe valgkampen hans.

I et rettsdokumentene nevnes ikke Trump med navn. Isteden heter det bare at Cohen, Pecker og «en eller flere» involvert i Trumps valgkamp deltok på møtet i august 2015.

Uklart om Trump kan siktes

Selv om påtalemyndigheten mener at Trump har vært involvert i et lovbrudd, har de ikke anklaget ham direkte for å ha brutt loven. Det er dessuten fortsatt uklart om de kan ta ut siktelse mot en sittende president selv om de skulle ønske det.

De begynner imidlertid å danne seg et klarere bilde av hvordan Trumps valgkampteam opererte i forkant av presidentvalget i 2016.

– Nå har man en andre gruppe med anklagede som sier at det ble utbetalt hysjpenger hovedsakelig med formål om å påvirke utfallet av valget, og at dette ble gjort i samarbeid med Trump og hans valgkampteam, sier Rick Hasen, ekspert på valgkamploven, ved University of California.

(©NTB)