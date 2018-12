EU forsøker å berolige May

NTB utenriks

Stats- og regjeringssjefene i EUs øvrige 27 medlemsland skriver i en felles erklæring at den kontroversielle reserveløsningen kun er ment å være midlertidig, og at målet er at det aldri skal bli nødvendig å ta den i bruk i det hele tatt.

Blir det likevel slik at reserveløsningen må tas i bruk, vil EU «gjøre sitt beste» for raskt å nå enighet med Storbritannia om andre ordninger, heter det i erklæringen.

Britiske politikeres frykt er at den såkalte reserveløsningen kan bli en «felle» som Storbritannia ikke vil klare å komme seg ut av hvis den først tas i bruk.

(©NTB)