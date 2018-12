May frykter «felle» i brexitavtalen

NTB utenriks

Ifølge den britiske statsministeren finnes det et flertall i Underhuset som ønsker å få en avtale på plass med EU om vilkårene for skilsmissen.

Men mange av parlamentarikerne, advarer hun, er urolige over et forslag til reserveløsning for irskegrensa som er innbakt i avtalen, ofte omtalt som en «backstop» for Nord-Irland. Frykten er at Storbritannia skal kunne bli fanget i reserveløsningen mer eller mindre permanent hvis den noensinne trer i kraft.

– Vi er nødt til å endre oppfatningen om at denne backstopen kan bli en felle som Storbritannia ikke kan unnslippe. Fram til vi gjør det, vil avtalen – vår avtale – forbli truet, sa May til europeiske ledere på EUs toppmøte i Brussel torsdag.

Nå håper hun på ytterligere forsikringer fra EUs side for å berolige britene.

– Det fins et flertall i Parlamentet som ønsker å gå ut av EU med en avtale på plass, så med de riktige forsikringene kan denne avtalen bli vedtatt, sa May, ifølge utdrag av innlegget som NTB har fått tilgang til.

(©NTB)