8.000 valgautomater ødelagt i brann i Kongo

Innenriksminister Henri Mova Sakanyi sier brannen ble påsatt av «fiender av demokratiet», uten at han underbygger påstanden ytterligere.

De nye valgautomatene, som er produsert i Sør-Korea, har vært en rød klut for opposisjonen i Kongo. De mener den sittende regjeringen kan bruke dem til å manipulere det planlagte valget senere i måneden.

I tillegg til automatene, gikk flere valgavlukker og kjøretøy opp i røyk i brannen i valgkommisjonens lager. Totalt er rundt 8.000 av 10.368 valgautomater som skulle brukes i Kongos hovedstad Kinshasa, ødelagt.

Over 40 millioner kongolesere har stemmerett under valget, som i to år er blitt utsatt av president Joseph Kabila. Til tross for ødeleggelsene torsdag, forsikrer den kongolesiske valgkommisjonens leder Corneille Nangaa om at valget vil bli avviklet som planlagt.

