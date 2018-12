Massiv politijakt på 29-åring bak Strasbourg-angrepet

NTB utenriks

– «Allahu akbar» (Gud er stor), ropte 29 år gamle Cherif Chekatt da han begynte å skyte rundt seg på julemarkedet på Kleber-plassen i sentrum av byen ved 20-tiden tirsdag kveld.

To mennesker ble drept, mens en person er erklært hjernedød og minst 13 andre er såret, flere av dem alvorlig.

– Noen ble skutt i hodet, fortalte Strasbourgs ordfører Roland Ries til TV-kanalen BFM onsdag.

Storstilt jakt

Saken etterforskes som en terrorhendelse, og fransk politi har iverksatt en storstilt jakt på Chekatt, som onsdag kveld fortsatt var på frifot. Over 700 polititjenestemenn og soldater deltar i jakten.

Politiet mener Chekatt kan ha blitt såret i en skuddveksling med soldater og frykter at han kan ha flyktet til Tyskland. Både på fransk og tysk side ble grensekontrollen skjerpet onsdag.

Politiet tror Chekatt handlet alene. Samtidig ble 29-åringens foreldre og to av brødrene hans tatt inn til avhør hos politiet natt til onsdag.

Terrorberedskapen i Frankrike er hevet til høyeste nivå etter angrepet, og onsdag innkalte president Emmanuel Macron landets militære ledelse, statsministeren og innenriks-, utenriks- og forsvarsministeren til krisemøte.

I politiets søkelys

Chekatt vokste opp med seks søsken i bydelen Neudorf i Strasbourg og skal i lengre tid ha vært i politiets søkelys. Blant annet har han stått på en liste over personer som kan være en trussel mot fransk nasjonal sikkerhet og har i tillegg 27 domfellelser bak seg.

Innenriksminister Christophe Castaner opplyser at Chekatt bare var 13 år da han fikk sin første dom, og at han har sonet fengselsstraffer i både Frankrike, Sveits og Tyskland.

Etter å ha sonet deler av sin siste fengselsstraff i Tyskland, ble Chekatt deportert tilbake til Frankrike i 2017. Han bodde alene i bydelen Poteries i en nietatsjers betongblokk.

– Det er en bygning for desperate folk. Ingen ønsker å bo der, sier Bemba N'diaye som også bor i området.

Halv stang

I Strasbourg ble det flagget på halv stang onsdag, mens teaterforestillinger og andre show ble avlyst. Over det vanligvis livlige julemarkedet på hvilte en uhyggelig stillhet.

– Jeg hadde vondt i magen da jeg dro på jobben i morges. Vi vet ikke hvordan dette vil gå, sier Cathia som bor like sør for Strasbourg. Hun var selv på julemarkedet da angrepet startet tirsdag kveld.

Det er første gang Strasbourg har blitt rammet av et slikt angrep. Men julemarkedet har i en årrekke vært ansett som et viktig mål for et terrorangrep, ikke minst fordi det tiltrekker seg horder av turister. En av de drepte og flere av de sårede var fra Thailand.

– Trusselen er svært stor, sa statssekretær Nunez da markedet ble åpnet 23. november. Hver dag har 50 politifolk og 160 private sikkerhetsagenter patruljert markedet.

Fordømmer

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er blant dem som har fordømt angrepet i Strasbourg, som han kaller «meningsløst».

– Vi står sammen med Frankrike i forsvaret av våre verdier og åpne samfunn, skriver Stoltenberg på Twitter.

EU-parlamentet, som ligger bare noen få kilometer fra julemarkedet der angrepet fant sted, holdt onsdag ett minutts stillhet for ofrene.

Flere hundre parlamentarikere måtte tilbringe store deler av natten i bygningen, som ble fysisk avstengt etter angrepet.

(©NTB)