NTB utenriks

– Enigheten vi har nådd, er den best mulige. Det er den eneste mulige. Det fins ikke rom overhodet for reforhandling. Men hvis vi bruker det smart, fins det rom for ytterligere avklaringer og fortolkninger, sa Juncker i EU-parlamentet tirsdag.

Han understreket likevel at selve avtaleteksten må ligge fast.

– Det kommer ikke til å skje. Alle må forstå at utmeldingsavtalen ikke vil bli åpnet opp igjen, sa Juncker.

(©NTB)