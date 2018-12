Juncker åpner for «avklaringer» om brexit

NTB utenriks

– Enigheten vi har nådd, er den best mulige. Det er den eneste mulige. Det fins ikke rom overhodet for reforhandling. Men hvis vi bruker det smart, fins det rom for ytterligere avklaringer og fortolkninger, sa Juncker da ham møtte de folkevalgte i EU-parlamentet til debatt tirsdag.

Storbritannias statsminister Theresa May kunngjorde dagen i forveien at hun utsetter den planlagte avstemningen i Parlamentet om skilsmisseavtalen som er forhandlet fram med EU. I stedet vil hun prøve å sikre nye innrømmelser fra EU-siden.

Juncker fastslår nå at selve avtaleteksten må ligge fast. Den blir ikke gjenåpnet, sa han i EU-parlamentet.

– Det kommer ikke til å skje. Alle må forstå at utmeldingsavtalen ikke vil bli åpnet opp igjen.

Hvordan problemet skal løses, er ennå ikke klart. Men en mulig løsning som EU har brukt i lignende situasjoner før, er tilleggserklæringer som legges ved selve avtalen, der partene kommer med presiseringer om hvordan avtaleteksten skal tolkes.

Juncker skal selv møte May i Brussel tirsdag kveld for å diskutere saken videre. Så kommer saken opp på EUs toppmøte førstkommende torsdag.

