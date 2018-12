Frode Bergs angivelige informant dømt til 13 års fengsel i Russland

NTB utenriks

Zjitnjuk mottok dommen tirsdag, melder Interfax.

Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor, anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og siktet for spionasje.

Den russiske ekspolitimannen Aleksej Zjitnjuk skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagen. VG og TV 2 melder at Zjitnjuk skal ha vært pågrepet allerede før Berg ankom Russland.

Russiske nordflåten

I over ett år har 63 år gamle Berg sittet i et fengsel forbeholdt personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Da Berg ble pågrepet i fjor, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter, penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten.

I tillegg til penger skal norsk etterretning ha gitt Berg elektroniske lagringskort med kryptert informasjon, ifølge VG. De skulle videresendes gjennom det russiske postsystemet til lukkede militærbyer nordvest i Russland, der blant annet nordflåten har tilhold. Ifølge FSB skal Berg ha vært på fem slike oppdrag i Russland.

I retten over nyttår

Etterforskningen av spionanklagene mot Berg er nå ferdig, og saken er ventet å komme opp for domstolen i januar eller februar i 2019, ifølge Bergs russiske advokat Ilja Novikov.

Talsmannen for Frode Bergs støttegruppe, Øystein Hansen, tror at Norge vil bli utsatt for sterk kritikk dersom saken kommer til å gå for åpen rett.

– Skjer det, kan Norge bli korsfestet i den russiske domstolen. Uavhengig av det som foregår utenrikspolitisk rundt omkring i verden, har man et ansvar for dem man har sendt ut, sier Hansen.

