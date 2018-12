USAs våpenindustri seks ganger større enn russisk

NTB utenriks

42 av verdens 100 største våpenprodusenter er amerikanske, og disse solgte i fjor våpen og militært utstyr for drøyt 1.920 milliarder kroner, en økning på 2 prosent fra året før, viser rapporten.

– De amerikanske selskapene nyter godt av Pentagons etterspørsel etter våpen, sier Aude Fleurant, som leder SIPRIs program for våpen og militærutgifter.

Ti av verdens 100 største våpenprodusenter er russiske, og disse solgte i fjor for i underkant av 320 milliarder kroner. Det var en økning på 8,5 prosent fra året før.

– De russiske selskapene har opplevd betydelig vekst i våpensalget siden 2011, i takt med Russlands modernisering av forsvaret, sier SIPRI-forskeren Siemon Wezeman.

Russland på andreplass

De amerikanske våpenprodusentene solgte dermed for seks ganger så mye som de russiske, til tross for at Russland for første gang passerte Storbritannia og erobret andreplassen på topp 100-lista.

Amerikanske våpenprodusenter selger ikke bare til Pentagon, men erobrer også stadig mer av verdensmarkedet, viser SIPRIs database.

USA øker markedsandelen

USA sto de siste fem årene for 34 prosent av alt våpensalg i verden, mot 30 prosent i de foregående fem årene.

Rundt halvparten av de amerikanske våpnene har havnet i Midtøsten, der våpenimporten ifølge SIPRI er doblet de siste ti årene.

Den russiske våpenindustriens mister markedsandeler og sto i fjor for 22 prosent av all våpenhandel i verden. Det var en nedgang på 7,1 prosent fra femårsperioden 2008 til 2012, ifølge SIPRI.

Verdens største våpenprodusent, amerikanske Lockheed Martin, som Norge kjøper nye kampfly fra, solgte i fjor for drøyt 380 milliarder kroner og dermed alene mer enn Russland ti største produsenter.

Ingen norske

Ingen norske våpenprodusenter er å finne på lista over verdens 100 største, men Sverige er representert med Saab på 36. plass, med et salg på i underkant av 23 milliarder kroner.

Norske bedrifter har de siste fem årene stått for 0,6 prosent av all handel med våpen og militært utstyr i verden, en økning på 14 prosent fra femårsperioden før.

Til sammen solgte verdens 100 største produsenter våpen og militært utstyr for 3.376 milliarder kroner i 2017, en økning på 2,5 prosent fra året før og over 40 prosent mer enn for 15 år siden.

