Financial Times: May utsetter brexit-avstemningen

Den britiske finansavisens melding kommer etter at flere britiske medier har antydet det samme.

Statsministeren har varslet en orientering i Underhuset klokken 16.30 norsk tid. Temaet for orienteringen har overskriften «Exiting the EU».

Det har i flere dager vært spekulert i om May ville utsette avstemningen, etter at det er blitt klart at hun ville komme til å tape den. Over 100 av hennes egne partifeller har sagt at de vil stemme mot, sammen med blant andre representantene fra Labour, Liberaldemokratene, det skotske nasjonalistpartiet SNP og regjeringens nordirske støtteparti DUP.

