EU nær enighet om Acer

EUs ministerråd og EU-parlamentet har i høst vært i sluttforhandlinger om reformforslaget, som ble lansert av EU-kommisjonen i 2016.

Tirsdag møtes forhandlerne på nytt, denne gangen for å sette to streker under svaret. Møtet begynner klokka 20 tirsdag kveld og vil trolig være over før midnatt, opplyser en diplomatkilde.

Det store spørsmålet har vært hvor omfattende fullmakter Acer skal få. Flere medlemsland har vært kritiske til en styrking av byrået av frykt for tap av nasjonal politisk kontroll.

Konklusjonen ligger an til å bli at byråets fullmakter i det store og hele blir holdt på dagens nivå, opplyser diplomatkilden, som uttaler seg på betingelse av anonymitet.

– Jeg tror Acer vil forbli omtrent like mektig som i dag. Kanskje litt mektigere, sier EU-kilden til NTB.

Stortinget sa i mai ja til å la Norge bli med i Acer, til tross for heftig politisk debatt og kraftig motstand mot byrået. Saken er fortsatt oppe til debatt på Island.

Men bråket i Norge og på Island har ikke påvirket diskusjonene innad i EU, fastholder diplomatkilden.

– Ikke i det hele tatt.

